Один из прилетов в Харькове – вблизи школы и детсада – Терехов

Россияне продолжают отстеливать Харьков.
Один из прилетов в Харькове – между школой и детсадом в Индустриальном районе.
Об этом сообщает в сообщении в социальной сети Игорь Терехов.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Другие места попадания вражеских кабов уточняются.
Напомним, ранее в Харькове спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей жительницы многоэтажки, куда российские войска попали КАБом. Ранения получили 42 человека, еще один, к сожалению, погиб.
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