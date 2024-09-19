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Один из прилетов в Харькове – вблизи школы и детсада – Терехов

Один из прилетов в Харькове – вблизи школы и детсада – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, куда попали оккупанты / Фото: ТСН.ua

Россияне продолжают отстеливать Харьков.

Один из прилетов в Харькове – между школой и детсадом в Индустриальном районе.

Об этом сообщает в сообщении в социальной сети Игорь Терехов.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Другие места попадания вражеских кабов уточняются.

Напомним, ранее в Харькове спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей жительницы многоэтажки, куда российские войска попали КАБом. Ранения получили 42 человека, еще один, к сожалению, погиб.

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