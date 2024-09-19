Астрологический прогноз на 19 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых и важных дел – не стоит упускать счастливый шанс.
Символ дня: гроздь винограда.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: все вариации желтого.
Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: наибольшую опасность в это время представляют собой вирусы, поэтому необходимо избегать переохлаждения и мест массового скопления людей.
Питание дня: можно позволить себе вредные продукты и алкоголь – разумеется, в меру.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ
Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и талисманы.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются через три дня.
Табу дня: грусть в этот день считается серьезным грехом.
Цитата дня: "Мечтайте о великом. Лишь великие мечты могут затронуть людские души" (Марк Аврелий).
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