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Астрологический прогноз на 19 сентября

Астрологический прогноз на 19 сентября

Гроздь винограда - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых и важных дел – не стоит упускать счастливый шанс. 

Символ дня: гроздь винограда. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: все вариации желтого. 

Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы. 

Болезни дня: наибольшую опасность в это время представляют собой вирусы, поэтому необходимо избегать переохлаждения и мест массового скопления людей. 

Питание дня: можно позволить себе вредные продукты и алкоголь – разумеется, в меру. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и талисманы. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются через три дня. 

Табу дня: грусть в этот день считается серьезным грехом. 

Цитата дня: "Мечтайте о великом. Лишь великие мечты могут затронуть людские души" (Марк Аврелий). 

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