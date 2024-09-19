Астрологічний прогноз на 19 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нових та важливих справ – не варто упускати щасливий шанс.

Символ дня: Гроно винограду.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: всі жовті варіації.

Щасливі камені дня: воронє і соколине око.

За якусь частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: найбільшу небезпеку в цей часявляють собою віруси, тому необхідно уникати переохолодження та місць масового скупчення людей.

Харчування дня: можна дозволити собі шкідливі продукти та алкоголь – зрозуміло, в міру.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт

Магія та містика дня: можна створювати захисні обереги та талісмани.

Сни дня: сни цієї ночі збуваються за три дні.

Табу дня: сум цього дня вважається серйозним гріхом.

Цитата дня: «Мрійте про велике. Лише великі мрії можуть торкнутися людських душ»(Марк Аврелій).

Читайте також: