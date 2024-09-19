На Сумщині пролунало 100 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.0018 вересня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 59 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів), АГС (20 вибухів), мінометів (5 вибухів), скинули ВОГ з БПЛА (3 вибухи), завдали ударів з використанням FPV дронів (8 вибухів).

Миколаївська громада: зафіксовано обстріл з використанням БпЛА типу «Шахед» (1 вибух).

Краснопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з використанням БПЛА (7 вибухів), артобстріл (4 вибухи).

Новослобідська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади та здійснив обстріл з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Білопільська громада: здійснено з літака пуски КАБ (7 вибухів) та обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), скидання боєприпасу з використанням БПЛА (2 вибухи), з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Хотінська громада: був пуск КАБ (1 вибух).

Сумська громада: здійснено з літака пуски КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: ворог завдав удару КАБ (1 вибух).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Свеська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Дружбівська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Глухівська громада: росіяни вдарили з мінометів (6 вибухів), КАБ (1 вибух) та FPV дроном (1 вибух).

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Нагадаємо, цілу ніч і ранок 18 вересня Сумщину атакували ворожі дрони. Вибухи лунали один за одним. Під вогнем місто та область були і напередодні. Лише за день там зафіксували понад 180 вибухів.

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