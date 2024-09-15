Північ Донеччини залишилась без електроенергії — яка причина

Внаслідок російських обстрілів північ Донецької області залишилася без електрики.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні зранку росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за відновлення електропостачання", — розповів він про наслідки обстрілів.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що у вересні може бути встановлений рекорд використання FPV-дронів, оскільки за перший тиждень місяця російські війська вже застосували понад 6 тисяч таких дронів.

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