Понад 400 - на добу: російські окупанти посилили атаки FPV-дронами на фронті - експерт

Експерт не виключає, що у вересні може бути абсолютний рекорд використання FPV-дронів противником на місяць.

Протягом другого тижня поточного вересня російські окупанти застосували понад 6 тисяч FPV-дронів на фронті.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Протягом другого тижня вересня російські окупанти застосували понад 6 тисяч fpv-дронів, або в середньому понад 400 за добу. Крім того, саме у вересні було встановлено абсолютний рекорд із використання fpv-дронів – понад 700 за добу. Не виключено, що у вересні абсолютний рекорд використання FPV-дронів на місяць – понад 12 тисяч", - написав він.

Експерт зауважив, що в липні РФ встановила рекорд по використанню FPV-дронів - понад 11 000.

"За цей же період відбулось збільшення використання FPV-дронів, що може бути пов'язано як з розширенням площі використання (Курська область), так і з активізацією РОВ (РФ - ред.) у низці локацій в зоні бойових дій в Україні", - додав він.

Щодо Shahed, то, за його підрахунками, протягом двох тижнів вересня 2024 року російські окупанти застосували 555 дронів-камікадзе Shahed-131/136 (Gerbera), з яких лише 21 досягнув цілі, тобто 96% цього типу було збито.

"Два тижні вересня продемонстрували надзвичайно високу інтенсивність використання Shahed-131/136, натякаючи на ще один місяць рекорд. Але, поки висновки робити рано, попереду ще два тижні, які можуть різко відрізнятися за інтенсивністю використання даних інструментів поразки", - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, за даними українських аналітиків DeepState, українські війська зайняли ще два населених пункти у Курській області РФ.

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