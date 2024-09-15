В Україні оголошено штормове попередження

В західних областях України прогнозують сильні дощі та зливи.

У неділю, 15 вересня, у Вінницькій, Одеській та Житомирській областях очікуються грози.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики повідомляють, що вдень у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Одеській областях очікуються сильні дощі.

На Лівобережжі буде вітряно, пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Рівень небезпеки в цих районах визначений як жовтий.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про можливі небезпечні погодні умови у зв'язку з цими явищами.

Нагадаємо, Східну Європу охопила потужна негода: у Польщі, Румунії та Чехії тривають сильні повені, в Австрії йдуть снігопади і можливі лавини. У Словаччині та Угорщині існує загроза виходу Дунаю з берегів через інтенсивні опади.

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