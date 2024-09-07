Коли в Україні насправді почнеться осінь: пояснення синоптикині

В Україні досі триває метеорологічне літо. Воно завершиться тоді, коли три дні поспіль середньодобова температура повітря складе +15°С.

Про це повідомила синоптикиня "Українського гідрометеорологічного" центру Діана Кривобок, передає "РБК-Україна".

"Якщо ця температура протримається три дні поспіль у певному регіоні, тоді літо минає і настає метеорологічна осінь. Наразі триває ще літо, тому ми не можемо сказати, що зараз - "бабине літо". Це не поєднується", - пояснила вона.

Тепла погода може тривати до 10-11 вересня. У Карпатах уже стає прохолодніше.

"Після цього над західною Європою буде формуватися циклон і його атмосферні фронти будуть переносити на наші території опади. Відтак, починаючи від 10-11 вересня у західних областях будуть дощі, після чого атмосферні фронти переміщуватимуться у східному напрямку. Тому в центральних і, подекуди, у північних областях можуть бути дощі. Схід України залишатиметься без опадів", - зазначила Кривобок.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде осіннє похолодання.