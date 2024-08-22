Фінансовий гороскоп на вересень 2024 року

У вересні 2024 року складуться найкращі умови для фінансової діяльності в різних її проявах: від створення та активної роботи різних схем з відмивання грошей до розробки заходів протидії цьому.

Гармонійний аспект між вищими планетами — Плутоном та Нептуном — буває дуже рідко. Секстиль — це підтримувальний аспект у розвідці та освоєнні підземних та водних ресурсів, що може вплинути на енергетичну стратегію та економічний розвиток цілих континентів. Попереднього разу такий аспект сформувався навесні 1950 року, а потім у першій половині 1951 року.

У вересні багато напрямів бізнесу заявлять про необхідність чесного перезавантаження та оптимізації бізнес-процесів різних підприємств. На фоновому гармонійному аспекті Плутона з Нептуном, який активний всю осінь 2024 року, можна підвищити ефективність, точність, швидкість роботи та отримати високий прибуток.

Перша половина вересня сприятлива для створення матеріального фундаменту, формування бази майбутніх успіхів, початку своєї справи, повного перезавантаження своєї професійної діяльності. Венера, планета, що відповідає за матеріальний комфорт та взаємини, у сильному статусі, що дозволяє встановлювати взаємовигідні соціальні зв'язки.

У другій половині вересня варто бути обережнішими під час фінансових операцій, інвестицій, вкладень, купівлі нерухомості та дорогих речей. Оскільки в коридор затемнень, що розпочнеться 18 вересня, зростає ризик витратити гроші даремно.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

У вересні ви маєте чимало вдалих збігів обставин, що дозволяють зробити прорив у фінансовій сфері. Не бійтеся експериментувати — і ваше ділове життя круто зміниться за цей час. Попереду багато цікавого — так що будуйте нові плани, закладайте основи майбутнього бізнесу або змінюйте напрям у професійній діяльності. Від 18 вересня і до кінця місяця будьте обережнішими, але якщо основну роботу зробите в першій половині місяця, все у вас буде добре.

ТЕЛЕЦЬ

Як і у більшості представників знаків зодіаку, на вас чекає перезавантаження у професійній діяльності. Якщо не триматиметеся за старе, то зможете досить швидко увійти в новий трудовий етап, більш господарський і матеріальніший. Не намагайтеся гнатися за посадами – зараз вам краще бути виконавцем та заробляти. Гарний період для підприємців, інвесторів, продюсерів. До 18 вересня формуються сприятливі умови розширення бізнесу.

БЛИЗНЯТА

Настав час зайнятися розширенням своєї справи, а гроші на це знайдуться. Переговори на цю тему плідні у першій половині місяця, а ближче до його кінця чи вже у жовтні результат виявиться позитивним. Службовець може розраховувати на отримання нових повноважень на колишньому місці з відповідним підвищенням зарплати або пропозицію попрацювати в більш масштабній організації. Отже, ситуація на робочому фронті стабільна, з явною тенденцією до поліпшення.

РАК

Завершується важливий етап у вашому житті, і замість нього з'являється новий – яскравіший, вільніший і вдалий. Зірки висвітлюють вам дорогу, тому шлях буде легким. Добре зможуть заробити ті, хто не боїться рутини і готовий працювати 24 години на добу. Завзятість та відмова від розваг допоможе вам отримати непоганий прибуток. За підсумками місяця ви залишитеся задоволені досягнутими результатами. Складні взаємини з начальством чи з держструктурами помітно покращаться, що стане особливо помітним ближче до кінця вересня.

ЛЕВ

Вересень може поставити жирну точку на всіх заходах організаційного та господарського плану, якими ви займалися тривалий час. На підприємців і начальників чекає чергове чищення лав своїх підлеглих, і цим доведеться займатися ще дуже довго. В останні місяці ви багато думали про бажані зміни на професійній ниві. Мабуть, вам хочеться чогось більшого. Місяць дасть вам можливість зупинитися, визначити мету і виробити план подальших дій.

ДІВА

Для конкретних кроків та активних дій ідеально підходить перша половина місяця. А ось для навчання та планування – друга, але ще раз необхідно буде переглянути свою мету після 2 жовтня. Зірки попереджають про те, що для підтримки матеріального добробуту зараз важливо знайти альтернативні джерела заробітку. Можливо, прийде на допомогу давнє хобі, яке може давати дохід. У фінансовому сенсі цей місяць дуже непоганий, хоча шалених доходів не очікуйте.

ТЕРЕЗИ

Вересень стане для вас дуже незвичайним, майже містичним місяцем. Кар'єра піде вгору у тих, хто зайнятий у торговельній справі, будівництві, творчими проєктами. Підприємцям потрібно упорядкувати фінансові документи, щоб підготуватися до податкових перевірок. Службовець може подумати про нову роботу, і ці можливості неодмінно з'являться, проте не цього місяця, а трохи пізніше. Доходи, хоч і надходять регулярно, але ніяк не перекривають збільшених витрат.

СКОРПІОН

У професійних справах настає світла смуга після невеликого застою. Для розвитку кар'єри та бізнесу зараз важливо чітко планувати діяти, ретельно обмірковуючи кожен крок. Цього місяця головне — стосунки з партнерами. Відбудуться несподівані серйозні зміни на роботі — від скорочення штату на наявному місці до відкриття офісів в інших містах і навіть країнах. Можливо, ваше підприємство повністю переїде разом із працівниками до іншої місцевості.

СТРІЛЕЦЬ

Уміння слухати, розуміти, а іноді й у чомусь поступатися – запорука вашого успіху. Нині саме час пройти навчання, підвищити свою кваліфікацію. Знайдіть собі справу до душі, яка приноситиме додатковий дохід. Не розраховуйте на допомогу збоку, ведіть справи самостійно: у вашому оточенні є люди, на яких не варто покладатися. Гарний прибуток можливий від ведення справ з іноземними компаніями. Наймані співробітники можуть зіткнутися з конкуренцією, але, як кажуть, «добре роби — добре й буде».

КОЗОРІГ

Це чудовий час для динамічних подій та позитивних змін, особливо у сфері фінансів. Багато хто зможе розрахуватися за старими боргами, вкласти вдало гроші, вирішити майнові проблеми у сім'ї. Зараз реальні та несподівані витрати через побутові поломки, але ресурсів на це вистачить. Службовець може подумати про зміну роботи, але ці можливості з'являться не так скоро. Найбільш природним в цей період видається відхід у свої проєкти, самозайнятість або просто тривала відпустка.

ВОДОЛІЙ

Сприятливими будуть творчі заняття, подорожі, навчання — незабаром вони стануть фундаментом покращення матеріального рівня. Для всіх справ професійного плану вересень надзвичайно вдалий. Підприємці та начальники зможуть завершити важливі заходи, пов'язані з розширенням справи, та подумати про нові можливості, які з'являться ближче до кінця місяця. Можливо, йдеться про розвиток зв'язків із колегами з інших міст чи країн, про відкриття справи у місцях, далеких від рідного дому.

РИБИ

У пошуку додаткових джерел заробітку вам допоможуть нові знайомі, позиції яких виявляться сильнішими за ваші. У службовця з'явиться рідкісний шанс підвищити свої позиції колишньому місці чи знайти нову роботу. І в одному, і в іншому варіанті випаде можливість значно збільшити свої доходи, а також зробити свою професійну діяльність більш живою та цікавою. Не виключені пропозиції, пов'язані з поїздкою або з переїздом. У будь-яких складних ситуаціях консультуйтесь із юристом.

Читайте також: