Финансовый гороскоп на сентябрь 2024 года

В сентябре 2024 наилучшие условия для финансовой деятельности в самых разных ее проявлениях: от создания и активной работы различных схем по отмыванию денег до разработки мер противодействия этому.

Гармоничный аспект между высшими планетами – Плутоном и Нептуном, бывает очень редко. Секстиль – это поддерживающий аспект в разведке и освоении подземных и водных ресурсов, что может оказать огромное влияние на энергетическую стратегию и экономическое развитие целых континентов. В предыдущий раз такой аспект сформировался весной 1950 года, а потом в первой половине 1951.

В сентябре многие направления бизнеса заявят о необходимости честной перезагрузки и оптимизации бизнес-процессов различных предприятий. На фоновом гармоничном аспекте Плутона с Нептуном, который активен всю осень 2024 года, можно повысить эффективность, точность, скорость работы, и получить высокую прибыль.

Первая половина сентября благоприятна для создания материального фундамента, формирования базы будущих успехов, начала своего дела, полной перезагрузки в своей профессиональной деятельности. Венера, планета, отвечающая за материальный комфорт и взаимоотношения, в сильном статусе, что позволяет устанавливать взаимовыгодные социальные связи.

Во второй половине сентября стоит быть осторожнее при финансовых операциях, инвестициях, вложениях, при покупке недвижимости и дорогих вещей. Поскольку в коридор затмений, который начнется 18 сентября, возрастает риск потратить деньги впустую.

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ОВЕН

В сентябре у вас немало удачных стечений обстоятельств, позволяющих сделать прорыв в финансовой сфере. Не бойтесь экспериментировать, и Ваша деловая жизнь круто изменится за это время. Впереди много интересного – так что стройте новые планы, закладывайте основы будущего бизнеса или же меняйте направление в профессиональной деятельности. С 18 сентября и до конца месяца – будьте осторожнее, но, если основную работу сделаете в первой половине месяца, все у вас будет хорошо.

ТЕЛЕЦ

Как и у большинства представителей знаков Зодиака, вас ждет перезагрузка в профессиональной деятельности. Если не будете держаться за старое, то сможете достаточно быстро войти в новый трудовой этап, более хозяйственный и более материальный. Не пытайтесь гнаться за должностями – сейчас вам лучше быть исполнителем и зарабатывать. Хороший период для предпринимателей, инвесторов, продюсеров. До 18 сентября формируются благоприятные условия для расширения бизнеса.

БЛИЗНЕЦЫ

Пришла пора заняться расширением своего дела, а деньги на это найдутся. Переговоры на эту тему плодотворны в первой половине месяца, а ближе к его концу или уже в октябре результат окажется положительным. Служащий может рассчитывать на получение новых полномочий на прежнем месте с соответствующим повышением зарплаты или же предложение поработать в более масштабной организации. Так что ситуация на рабочем фронте стабильна, с явной тенденцией к улучшению.

РАК

Завершается важный этап в вашей жизни, и вместо него появляется новый – более яркий, свободный и удачный. Звезды освещают вам дорогу, поэтому путь будет легким. Хорошо смогут заработать те, кто не боится рутины и готов трудиться 24 часа в сутки. Упорство и отказ от развлечений поможет вам получить неплохую прибыль. По итогам месяца вы останетесь довольны достигнутыми результатами. Сложные отношения с начальством или с госструктурами заметно улучшатся, что станет особенно заметным ближе к концу сентября.

ЛЕВ

Сентябрь может поставить жирную точку на всех мероприятиях организационного и хозяйственного плана, которыми вы занимались длительное время. Предпринимателям и начальникам предстоит очередная чистка своих подчиненных, и этим придется заниматься еще очень долго. В последние месяцы вы много думали о желаемых переменах на профессиональном поприще. Вероятно, вам хочется чего-то большего. Месяц как раз даст вам возможность остановиться, определить цели и выработать план дальнейших действий.

ДЕВА

Для конкретных шагов и активных действий идеально подходит первая половина месяца. А вот для обучения и планирования – вторая, но еще раз необходимо будет пересмотреть свои цели после 2 октября. Звезды предупреждают о том, что для поддержания материального благополучия сейчас важно найти альтернативные источники заработка. Возможно, придет на помощь давнее хобби, которое может приносить доход. В финансовом отношении этот месяц очень неплох, хотя бешенных доходов не ждите.

ВЕСЫ

Сентябрь станет для вас очень необычным, почти мистическим месяцем. Карьера пойдет в гору у тех, кто занят в торговом деле, строительстве, заняты творческими проектами. Предпринимателям нужно привести финансовые документы в порядок, чтобы подготовиться к налоговым проверкам. Служащий может подумать о новой работе, и эти возможности непременно появятся, однако не в этом месяце, а несколько позже. Доходы, хоть и поступают регулярно, но никак не перекрывают возросших расходов.

СКОРПИОН

В профессиональных делах наступает светлая полоса после небольшого застоя. Для развития карьеры и бизнеса сейчас важно четко планировать действовать, тщательно обдумывая каждый шаг. В этом месяце главное – отношения с партнерами. Произойдут неожиданные серьезные изменения на работе – от сокращения штата на существующем месте до открытия офисов в других городах и даже странах. Возможно, ваше предприятие полностью переедет вместе с работниками в другую местность.

СТРЕЛЕЦ

Умение слушать, понимать, а иногда и в чем-то уступать – залог вашего успеха. Сейчас самое время пройти обучение, повысить свою квалификацию. Найдите себе дело по душе, которое будет приносить дополнительный доход. Не рассчитывайте на помощь со стороны, ведите дела самостоятельно: в вашем окружение есть люди, на которых не стоит полагаться. Хорошая прибыль возможна от ведения дел с иностранными компаниями. Наемные сотрудники могут столкнуться с конкуренцией, но, как говорится, «терпение и труд все перетрут».

КОЗЕРОГ

Это отличное время для динамичных событий и позитивных перемен, особенно в сфере финансов. Многие смогут рассчитаться по старым долгам, вложить удачно деньги, решить имущественные проблемы в семье. Сейчас реальны и неожиданные расходы из-за бытовых поломок, но ресурсов на это хватит. Служащий может подумать о смене работы, но эти возможности появятся не так скоро. Более естественным в данный период выглядит уход в свои проекты, в самозанятость или просто в длительный отпуск.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятными будут творческие занятия, путешествия, обучение – в скором будущем они станут фундаментом улучшения материального уровня. Для всех дел профессионального плана сентябрь чрезвычайно удачен. Предприниматели и начальники смогут завершить важные мероприятия, связанные с расширением дела, и подумать о новых возможностях, которые появятся ближе к концу месяца. Возможно, речь идет о развитии связей с коллегами из других городов или стран, об открытии дела в местах, далеких от родного дома.

РЫБЫ

В поиске дополнительных источников заработка вам помогут новые знакомые, позиции которых окажутся сильнее ваших. У служащего появится редкий шанс повысить свои позиции на прежнем месте или найти новую работу. И в одном, и в другом варианте появится возможность значительно увеличить свои доходы, а также и сделать свою профессиональную деятельность более живой и интересной. Не исключены и предложения, связанные с поездкой или с переездом. В любых сложных ситуациях консультируйтесь с юристом.

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