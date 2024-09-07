Когда в Украине действительно начнется осень: объяснение синоптика

В Украине продолжается метеорологическое лето. Оно завершится, когда три дня подряд среднесуточная температура воздуха составит +15°С.

Об этом сообщила синоптик "Украинского гидрометеорологического" центра Диана Кривобок, передает "РБК-Украина".

"Если эта температура продержится три дня подряд в определенном регионе, тогда лето проходит и наступает метеорологическая осень. Сейчас еще продолжается лето, поэтому мы не можем сказать, что сейчас — "бабье лето". Это не сочетается", — объяснила она.

Теплая погода может продолжаться до 10-11 сентября. В Карпатах уже становится прохладнее.

"После этого над западной Европой будет формироваться циклон и его атмосферные фронты будут переносить на наши территории осадки. Следовательно, начиная с 10-11 сентября в западных областях будут дожди, после чего атмосферные фронты будут перемещаться в восточном направлении. в северных областях могут быть дожди", - уточнила Кривобок.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет осеннее похолодание.