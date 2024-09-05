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В Украину пришло бабье лето: прогноз погоды на пятницу, 6 сентября

В Украину пришло бабье лето: прогноз погоды на пятницу, 6 сентября

Завтра в Украине будет тепло / Фото: pixabay.com

Завтра погода порадует украинцев.

В пятницу в Украине будет тепло. В течение дня ожидается +24...+29.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ночью вообще уже повеет свежим, порой острым, воздухом, 12-19 градусов тепла. Добавлять свежести и сбивать лишние высокие градуса будет порывистый восточный и юго-восточный ветер, порой возможны порывы до 15-20 метров в секунду", — написала она.

В Киеве 6 сентября дождей не ожидается, температура воздуха предполагается около +27.

В ближайшие дни погода в Украине не будет претерпевать существенных изменений.

"Будет много солнца и мягкого бабьего тепла", — добавила она.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет осеннее похолодание.

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