В Украине объявлено штормовое предупреждение

В западных областях Украины прогнозируют сильные дожди и ливни.

В воскресенье, 15 сентября, в Винницкой, Одесской и Житомирской областях ожидаются грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Синоптики сообщают, что днем в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Одесской областях ожидаются сильные ливни.

На Левобережье будет ветрено, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Уровень опасности в этих районах определен как желтый.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о возможных опасных погодных условиях в связи с этими явлениями.

Напомним, Восточную Европу охватило мощное ненастье : в Польше, Румынии и Чехии продолжаются сильные наводнения, в Австрии идут снегопады и возможные лавины. В Словакии и Венгрии существует угроза выхода Дуная из берегов из-за интенсивных осадков.

Читайте также: