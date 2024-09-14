Українські війська зайняли ще два населених пункти у Курській області РФ

Під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти.

Про це в суботу, 14 вересня, повідомили в моніторинговій групі DeepState, опублікувавши оновлену мапу бойових дій.

За інформацією аналітиків, українські війська просунулися у північному напрямку та зайняли села Вітряно, Дуровку та частину населеного пункту Журавлі.

Сили оборони України продовжують наступ у Курській області РФ / Фото: Deepstatemap

Водночас під час контрнаступальних дій російської армії на Курщині ворог зайняв село Снагость та довколишні населені пункти, а також просунувся в сторону Любимівки, яка перебуває під контролем українських військ.

Нагадаємо, 14 вересня також стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.

ЗСУ просуваються в Курській області РФ: відео

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