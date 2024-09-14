За чийого посередництва відбувся обмін полоненими: у ГУР розповіли

У військовій розвідці подякували Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво в обміні полоненими.

Сьогоднішній обмін 103-х полонених відбувся за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Ми і цього разу дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво, допомогу і сприяння у проведенні цього обміну. Це, звичайно, важливо", – розповів він.

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Водночас Юсов зазначив, що ті міжнародні структури, які відповідають за контроль та дотримання міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, фактично блокуються і не долучені до цих процесів через позицію держави-агресора.

"Україна рада залученню будь-яких ефективних посередників, міжнародних інструментів для порятунку наших громадян, які знаходяться зараз у російській неволі. Ми точно відкриті до таких пропозицій", – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими. Україна повернула додому ще 103 захисників. Серед звільнених – понад 20 офіцерів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 103 ВОЇНІВ ПОВЕРНУЛИ З ПОЛОНУ! ВДОМА!

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