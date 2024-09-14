У Держдумі РФ запропонували підірвати ядерну бомбу в Росії

У такий екстраординарний спосіб російський депутат пропонує нагадати світові про те, "наскільки руйнівним може бути все, що пов'язане з ядерною зброєю”.

Депутат Держдуми РФ від путінської партії “Единая Россия” Андрій Колесник, який є членом парламентського комітету з оборони, запропонував нагадати світу про небезпеку ядерної війни і для цього влаштувати вибух ядерної бомби десь на території Росії.

Про це він заявив у розмові з російськими пропагандистами із видання “Лента.ру”, передає The Moscow Times.

“Не треба розслаблятися. Треба десь зробити ядерний вибух, на якомусь полігоні. Може людям варто подивитися, до чого це все призводить насправді, варто почути... Може людство замислиться”, - розмірковував російський депутат.

У такий екстраординарний спосіб російський депутат пропонує нагадати світові про “трагедії в Чорнобилі , Хіросімі і про те, наскільки руйнівним може бути все, що пов'язане з ядерною зброєю”.

Восени 2023 року Росія відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Однак у Держдумі РФ тоді говорили, що мораторій на випробування буде дотримуватися.

Ця заява депутата Держдуми від путінської партії пролунала на тлі погроз Кремля глобальним військовим конфліктом з країнами НАТО та можливим застосуванням ядерної зброї.

Раніше, 12 вересня, президент держави-агресорки Володимир Путін у коментарі російським пропагандистам заявив, що застосування українською армією західної зброї великої дальності для ударів по території Росії означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях та пригрозив ухвалити рішення, які будуть "відповідати створеним загрозам". Наступного дня слова кремлівського диктатора майже дослівно повторив представник РФ в ООН Василь Небензя.

Сьогодні ж заступник голови Ради безпеки РФ та головний рупор Кремля в соцмережах Дмитро Медведєв написав, що Росія розуміє небезпеку і незворотність ядерного конфлікту і виявляє терпіння щодо перетину “червоних ліній”, зокрема у зв’язку із подіями в Курській області. Але при цьому пригрозив, що “будь-якому терпінню може прийти кінець”.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також вирішив нагадати західним союзникам України про "червоні лінії", які не можна перетинати.

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