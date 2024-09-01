Курська операція спростувала теорію про переваги ядерної зброї — WSJ

Наступ ЗСУ на Курську область став першими випадком, коли ядерна держава зіткнулася з вторгненням з боку іншої країни.

Вторгнення українських збройних сил в Курську область РФ продемонструвало, що володіння ядерною зброєю не гарантує державі недоторканість її кордонів та територій.

На це звернули увагу у виданні The Wall Street Journal.

У публікації нагадали, що такі невеликі держави як Ізраїль, Іран, Північна Корея та Лівія прагнули отримати ядерну зброю, зокрема, й для того, щоб стримувати напади більших і краще озброєних супротивників.

Наступ ЗСУ на Курську область став першими випадком, коли ядерна держава зіткнулася з вторгненням з боку іншої країни, яка не володією “зброєю стримування”. Упродовж майже трьох тижнів ЗСУ вдалося захопити територію, яка наразі становить майже 1300 квадратних кілометрів.

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“Західні лідери, військові мислителі і ядерні теоретики ламають голову над тим, що нинішні події означають для перспектив російської ескалації і для майбутніх воєнних ігор", - йдеться в публікації WSJ.

У зв'язку з подіями у Курській області доводиться переглянути роль, яку ядерна зброя може відігравати у стримуванні.

Як відомо, в ядерній доктрині РФ йдеться про те, що країна застосує ядерну зброю в разі загрози суверенітету або територіальній цілісності країни. Попри те, про перетин “червоних ліній” у Москві досі не заявили.

Ймовірно, чинна влада у Кремлі розглядає суверенні загрози для РФ лише у контексті загроз існування режиму Путіна.

"Ніхто насправді не знає російської "червоної лінії" - вони ніколи не називали її точно", - зауважив з цього приводу колишній радянський і російський перемовник з контролю над озброєннями Микола Соков.

За його словами, ядерна ескалація радше почнеться з більш широкого використання неядерної зброї, а не раптового нападу.

У виданні наголосили, що Україна вторгненням в Курську область хоче показати, що ще одне табу може бути порушене без жахливих наслідків. В результаті це може стати аргументом для дозволу використовувати більш летальну та точну американську зброю на території РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що операція Сил оборони України у Курській області РФ не є окупацією, адже Україна не мала і не має намірів збільшувати територію держави за рахунок приєднання будь-яких територій сусідніх країн.

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