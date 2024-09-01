Динамо – ЛНЗ: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 5-го туру чемпіонату України з футболу.

У неділю, 1 вересня, київське "Динамо" зіграє проти черкаського ЛНЗ у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок зустрічі – о 15:30.

Після двох зіграних матчів у нинішньому сезоні УПЛ команда Олександра Шовковського має 6 очок. "Біло-сині" обіграли "Верес" (2:1) та "Карпати" (3:1).

ЛНЗ виграв три з чотирьох своїх поєдинків на старті чемпіонату України та має 9 балів. Черкаська команда здолала "Лівий Берег" (1:0, поступилася "Олександрії" (0:2), обіграла "Рух" (3:1) та перемогла "Карпати" (2:1).

Пряма трансляція матчу "Динамо" – ЛНЗ доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах 2+2 та UPL.TV, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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