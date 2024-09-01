Ювентус – Рома: де дивитися і ставки букмекерів на матч Довбика у Серії А

У неділю, 1 вересня, "Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді позмагається з "Ювентусом" у центральному матчі 3-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на арені "Альянц Стедіум" у Турині. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Новий клуб Довбика після двох стартових турів Серії А має лише одне очко. Римляни зіграли внічию з "Кальярі" (0:0) та програли "Емполі" (1:2).

"Ювентус" під керівництвом нового головного тренера Тьяго Мотти розпочав чемпіонат двома перемогами та здобув 6 очок. "Стара синьйора" розгромила "Комо" (3:0) та "Верону" (3:0).

Де дивитися матч Ювентус – Рома

В Україні поєдинок "Ювентус" – "Рома" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Ювентус – Рома

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають перевагу туринцям. На перемогу "Ювентуса" можна поставити з коефіцієнтом 1,85. Нічия – 3,40. Виграш команди Довбика – 4,70.

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