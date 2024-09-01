Динамо – ЛНЗ: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 5-го тура чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 1 сентября, киевское "Динамо" сыграет против черкасского ЛНЗ в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30.

После двух сыгранных матчей в нынешнем сезоне УПЛ команда Александра Шовковского имеет 6 очков. "Бело-синие" обыграли "Верес" (2:1) и "Карпаты" (3:1).

ЛНЗ выиграл три из четырех своих поединков на старте чемпионата Украины и имеет 9 баллов. Черкасская команда одолела "Левый Берег" (1:0, уступила "Александрии" (0:2), обыграла "Рух" (3:1) и победила "Карпаты" (2:1).

Прямая трансляция матча "Динамо" – ЛНЗ доступна на Youtube-канале FootballHub.

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