"Полесье" разгромило "Черноморец" и вышло на второе место в УПЛ (видео)

"Полесье" одержало разгромную победу над "Черноморцем" в выездном матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Одессе завершился со счетом 1:4 .

Уже на третьей минуте игры житомирцы вышли вперед – Александр Назаренко реализовал пенальти. На 8-й минуте преимущество "Полесья" удвоил бразильский новичок Пайшао.

На 35-й минуте счет в матче стал разгромным – Алексей Гуцуляк добил мяч в ворота после того, как Толедо Коста с пенальти не смог переиграть Артура Рудько.

Перед перерывом "моряки" сократили отставание благодаря голу Богдана Бутко, однако избежать разгрома одесскому клубу не удалось. На 90+5-й минуте точку в этом поединке поставил Богдан Леднев.

Обзор матча "Черноморец" – "Полесье"

"Полесье" с 10 очками поднялось на второе место в УПЛ – команда Имада Ашура на 2 балла отстает от лидирующей "Александрии". "Черноморец" занимает 14-ю позицию, имея в своем активе три зачетных пункта.

В следующем туре УПЛ, после международной паузы, житомирцы 15 сентября примут "Верес". Днем ранее команда Александра Бабича на выезде будет противостоять "Ингульцу".

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