"Александрия" одержала четвертую победу подряд на старте УПЛ и стала единоличным лидером (видео)

Команда Руслана Ротаня в этом сезоне еще не потеряла ни одного очка.

"Александрия" на своем поле обыграла "Колос" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" завершился со счетом 2:1 .

Хозяева поля вышли вперед на 15-й минуте встречи – отличился Кирилл Ковалец.

Во втором тайме подопечные Руслана Ротаня развили свое преимущество в счете – бразилец Джевани на 73-й минуте забил в первом для себя матче нового сезона.

На 76-й минуте клуб из Ковалевки сократил отставание усилиями Артема Гусола, однако на большее команды Александра Поздеева не хватило.

Обзор матча "Александрия" – "Колос"

Для "Александрии" это четвертая победа в четырех матчах на старте сезона УПЛ. Команда Ротаня с 12 очками стала единоличным лидером турнирной таблицы.

"Колос" до сих пор остается без побед в текущем розыгрыше чемпионата Украины. Ковалевцы занимают предпоследнюю строчку, имея в своем активе 2 зачетных балла.

В следующем туре УПЛ, после международной паузы, "Александрия" 13 сентября на выезде сыграет против "Оболони", а "Колос" 16 сентября в гостях померяется силами с ЛНЗ.

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