"Динамо" узнало соперников в основном раунде Лиги Европы

В обновленном формате турнира "бело-синие" проведут восемь матчей с разными соперниками.

В пятницу, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

В частности, своих соперников во втором по престижности евротурнире узнало киевское "Динамо", которое во время жеребьевки находилось в третьей корзине.

В обновленном розыгрыше Лиги Европы "бело-синие" сыграют против восьми разных команд. Соперниками подопечных Александра Шовковского стали "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Виктория" Пльзень (Чехия), РФШ (Латвия) и "Хоффенхайм" (Германия).

Соперники "Динамо" в основном раунде Лиги Европы-2024/25

Из корзины 1 (дома): "Лацио" (Италия)

Из корзины 1 (в гостях): "Рома" (Италия)

Из корзины 2 (дома): "Ференцварош" (Венгрия)

Из корзины 2 (в гостях): "Реал Сосьедад" (Испания)

Из корзины 3 (дома): "Виктория" Плзень (Чехия)

Из корзины 3 (в гостях): "Галатасарай" (Турция)

Из корзины 4 (дома): РФШ (Латвия)

Из корзины 4 (в гостях): "Хоффенхайм" (Германия)

Согласно новому регламенту, вместо классического группового этапа все 36 клубов будут соревноваться в единой лиге, где проведут по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники Лиги Европы получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний. Финал будет состоять из одного поединка.

Календарь туров основного раунда Лиги Европы-2024/25

1-й тур: 25-26 сентября 2024 года

25-26 сентября 2024 года 2-й тур: 3 октября 2024 года

3 октября 2024 года 3-й тур: 24 октября 2024 года

24 октября 2024 года 4-й тур: 7 ноября 2024 года

7 ноября 2024 года 5-й тур: 28 ноября 2024 года

28 ноября 2024 года 6-й тур: 12 декабря 2024 года

12 декабря 2024 года 7-й тур: 23 января 2025 года

23 января 2025 года 8-й тур: 30 января 2025 года

Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал соперников в основном раунде обновленной Лиги чемпионов.

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