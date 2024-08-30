"Динамо" узнало соперников в основном раунде Лиги Европы

В обновленном формате турнира "бело-синие" проведут восемь матчей с разными соперниками.
В пятницу, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.
В частности, своих соперников во втором по престижности евротурнире узнало киевское "Динамо", которое во время жеребьевки находилось в третьей корзине.
В обновленном розыгрыше Лиги Европы "бело-синие" сыграют против восьми разных команд. Соперниками подопечных Александра Шовковского стали "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Виктория" Пльзень (Чехия), РФШ (Латвия) и "Хоффенхайм" (Германия).
Соперники "Динамо" в основном раунде Лиги Европы-2024/25
- Из корзины 1 (дома): "Лацио" (Италия)
- Из корзины 1 (в гостях): "Рома" (Италия)
- Из корзины 2 (дома): "Ференцварош" (Венгрия)
- Из корзины 2 (в гостях): "Реал Сосьедад" (Испания)
- Из корзины 3 (дома): "Виктория" Плзень (Чехия)
- Из корзины 3 (в гостях): "Галатасарай" (Турция)
- Из корзины 4 (дома): РФШ (Латвия)
- Из корзины 4 (в гостях): "Хоффенхайм" (Германия)
Согласно новому регламенту, вместо классического группового этапа все 36 клубов будут соревноваться в единой лиге, где проведут по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники Лиги Европы получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний. Финал будет состоять из одного поединка.
Календарь туров основного раунда Лиги Европы-2024/25
- 1-й тур: 25-26 сентября 2024 года
- 2-й тур: 3 октября 2024 года
- 3-й тур: 24 октября 2024 года
- 4-й тур: 7 ноября 2024 года
- 5-й тур: 28 ноября 2024 года
- 6-й тур: 12 декабря 2024 года
- 7-й тур: 23 января 2025 года
- 8-й тур: 30 января 2025 года
Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал соперников в основном раунде обновленной Лиги чемпионов.
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