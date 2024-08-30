Жителей Сумщины призывают к эвакуации: куда обращаться

Есть общины, которые готовы принять людей и предоставить жилье.

Жителей приграничья Сумщины призывают джо эвакуации, поскольку враг продолжает интенсивно обстреливать регион.

Об этом сообщают в Сумской ОВО.

Известно, что на сегодняшний день из приграничной области уже эвакуировались более 21 тысячи человек. В то время как 183 населенных пункта Сумской области определены как таковые, жители которых подпадают под эвакуацию.

Жители предупреждают, что оставаться на этих территориях сейчас опасно, поскольку враг продолжает интенсивно обстреливать Сумщину, применяя различные виды вооружения, в том числе КАБ, от чего страдает мирное население этих общин.

"Обращаюсь к руководителям общин: сегодня нет времени на промедление, нужно принимать конкретные решения и эвакуировать людей. Есть общины, которые готовы принять людей, готовы предоставить жилье и принять нуждающихся в помощи. Нас поддерживают соседние области, где подготовленное жилье для тех, кто эвакуируется", – отметил начальник Сумской ОВ Владимир Артюх.

В частности, как сообщили в Роменском РВА, их общины на сегодняшний день готовы предоставить жителям приграничья 67 домов для поселения.

Добавим, по словам президента Зеленского, россияне намеревались захватить Сумщину и Сумы.

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