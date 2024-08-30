Жителів Сумщини закликають до евакуації: куди звертатися

Є громади, які готові прийняти людей та надати помешкання.

Жителів прикордоння Сумщини закликають джо евакуації, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати регіон.

Про це повідомляють у Сумській ОВА.

Відомо, що на сьогодні з прикордоння області вже евакуювались понад 21 тисяча людей. Тоді як, 183 населені пункти Сумської області визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію.

Жителів попереджають, що залишатись на цих територіях нині небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумщину, застосовуючи різні види озброєння, в тому числі КАБи, від чого страждає мирне населення цих громад.

"Звертаюсь до керівників громад: сьогодні немає часу на зволікання, треба приймати конкретні рішення і евакуювати людей. Є громади, які готові прийняти людей, готові надати помешкання і прийняти тих, хто потребує допомоги. Нас підтримують сусідні області, де підготовлене житло для тих, хто евакуюється", – зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Зокрема, як повідомили у Роменській РВА, їх громади на сьогодні готові надати жителям прикордоння 67 будинків для поселення.

Додамо, за словами президента Зеленського, росіяни мали намір захопити Сумщину та Суми.

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