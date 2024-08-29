Гол и ассист Цыганкова помогли "Жироне" одержать разгромную победу в матче Примеры (видео)

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на своем поле разбила "Осасуну" в матче 3-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 4:0 .

Цыганков в этой встрече забил гол и отдал результативную передачу. На 34-й минуте украинец выполнил отличную подачу на дальнюю штангу, которую замкнул Брайан Хиль.

Видео ассиста Цыганкова

На старте второго тайма Виктор добавил к своему ассисту еще и забитый мяч. После прострела с левого фланга на 53-й минуте он воспользовался отскоком от соперника и из пределов штрафной точно пробил в правый нижний угол. Это первые результативные действия Цыганкова в этом сезоне.

Видео гола Цыганкова

На 56-й минуте подопечные Мичела сделали счет разгромным – отличился Абель Руис. В конце игры Кристиан Стуани отправил четвертый мяч в ворота гостей.

Отметим, что Цыганков вышел в стартовом составе каталонского клуба и был заменен на 81-й минуте.

Обзор матча "Жирона" – "Осасуна"

"Жирона" одержала первую победу в текущем розыгрыше Примеры и с 4 очками поднялась на седьмую позицию. "Осасуна" с 4 баллами занимает 12-е место.

В следующем туре испанского чемпионата "Жирона" 1 сентября на выезде встретится с "Севильей", а "Осасуна" в тот же день примет "Сельту".

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