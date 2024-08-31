Четвертая победа подряд: "Барселона" поиздевалась над соперником в чемпионате Испании (видео)

"Барселона" нанесла сокрушительное поражение " Вальядолиду" в домашнем матче 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 7:0 .

Еще до перерыва "сине-гранатовые" трижды расписались в воротах соперника – на 20-й минуте счет открыл Рафинья, через четыре минуты забил Роберт Левандовски, а в компенсированное время отличился Жюль Кунде.

Во втором тайме команда Ханси Флика продолжила куражиться и довела количество своих голов до семи. Еще дважды забил Рафинья, таким образом оформив хет-трик. По одному мячу занесли в свой актив Дани Ольмо и Ферран Торрес.

Обзор матча "Барселона" – "Вальядолид"

Для "Барселоны" это четвертая победа подряд на старте текущего сезона Примеры. Каталонцы с 12 очками единолично возглавляют турнирную таблицу. "Вальядолид" с 4 баллами располагается на 12-й позиции.

В следующем туре Ла Лиги, после международной паузы, команда Флика 15 сентября на выезде встретится с "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова. В тот же день "Вальядолид" в гостях сразится с "Сельтой".

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