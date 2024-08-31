Произошел взрыв, госпитализировали троих пострадавших.
В Одесской области мужчина бросил гранату в гараж с людьми.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.
Событие произошло в субботу, 31 августа, около четырех часов в одном из населенных пунктов Великодолинской общины. Полицейские установили, что 41-летний местный мужчина в нетрезвом состоянии пришел в гараж к знакомому и бросил в людей гранату.
Произошел взрыв, госпитализировали троих пострадавших. Мотив преступления устанавливаются.
С места происшествия к правонарушителю во время проведения розыскных мероприятий привела служебная собака.
Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких человек. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит пожизненное заключение.
Кроме того, следователи приступили к производству по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
После проведения экспертизы, на которую будут направлены обломки взрывного устройства, будет решаться вопрос по поводу сообщения подозрения мужчине в совершении и этого преступления.
Следствие продолжается.
Напомним, в Одесской области юноша принес домой гранату : его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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