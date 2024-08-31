В Одесской области мужчина бросил гранату в гараж с людьми.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

Событие произошло в субботу, 31 августа, около четырех часов в одном из населенных пунктов Великодолинской общины. Полицейские установили, что 41-летний местный мужчина в нетрезвом состоянии пришел в гараж к знакомому и бросил в людей гранату.

Произошел взрыв, госпитализировали троих пострадавших. Мотив преступления устанавливаются.

С места происшествия к правонарушителю во время проведения розыскных мероприятий привела служебная собака.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких человек. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит пожизненное заключение.

Кроме того, следователи приступили к производству по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

После проведения экспертизы, на которую будут направлены обломки взрывного устройства, будет решаться вопрос по поводу сообщения подозрения мужчине в совершении и этого преступления.

Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области юноша принес домой гранату : его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Граната возле детсада!

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