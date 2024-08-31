Наступ ЗСУ на Курщині підірвав рейтинги Путіна - ISW

Кремль почав виправдовуватись перед росіянами за нездатність вибити ЗСУ з Курщини.

Російська влада розпочала інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб виправдати перед населенням РФ операцію Збройних сил України у Курській області та те, що українців не можуть звідти вибити.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 30 серпня.

"Кремль розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не негайному виведенню українських військ з Курської області", — йдеться у звіті.

Аналітики посилаються на соціологічне дослідження державного фонду Росії "Громадська думка", яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць.

Це більше, ніж 25% та 18% у опитуваннях, які фонд провів 11 серпня та 27 липня відповідно.

Аналітики підкреслюють, що респонденти "Громадської думки" не висловлювали настільки високого невдоволення від часів опитування, яке здійснили у листопаді 2022 року після першого місяця часткової мобілізації в Росії.

Водночас російський державний центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) зазначив, що рейтинг схвалення Путіна знизився від 77,1% до 73,6 (на 3,5%) у період від 12 до 18 серпня. Це рекордне падіння навіть серед кремлівських соціологів від початку повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року.

Останнє опитування ВЦВГД 30 серпня показало додаткове зниження рейтингу схвалення Путіна від 73,6% до 72,4% (на 1,2%) у період від 19 до 25 серпня 2024 року.

Аналітики вважають, що опитування російських держагентств не свідчать про особливо виражене незадоволення і не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві.

Однак ці опитування свідчать про те, що Кремль вважає за необхідне визнати, що невдоволення суспільства зросло після початку операції ЗСУ в Курській області.

Нагадаємо:

Росії досі не вдалося вибити ЗСУ на кордон з Україною через недостатню кількість військ та пріоритети. Україна контролює майже 1 300 кв. км російської території, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

14 серпня журналісти німецького видання помітили, що Путін помітно нервував, коли слухав доповідь про наступ ЗСУ в Курській області. Особливо його розлютила доповідь тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олексія Смирнова, коли той говорив про окуповані населені пункти.

Видання The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників повідомило, що Росії потрібно від 15 до 20 бригад або не менш, ніж 50 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ з російських територій, які Сили оборони України зайняли під час наступу в Курській області.

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