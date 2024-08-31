У НАТО прокоментували Курську операцію та назвали мету України

В Альянсі не знали про підготову до наступу на Курщину.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав військову операцію України на території Курської області цілком законною і такою, що підпадає під право самооборони.

Про це він сказав в коментарі для німецького тижневика Welt am Sonntag, пише Reuters.

"Україна має право захищати себе. І згідно з міжнародним правом, це право не зупиняється на кордоні", - сказав Столтенберг виданню, додавши, що НАТО не було поінформоване про плани України заздалегідь і не відігравало в них ролі.

Очільник НАТО заявив, що Україна ризикує заходячи на російську територію, але саме від Києва залежить, як проводити свою військову кампанію.

"Український президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим російським атакам з-за кордону", - додав він.

Нагадаємо, згідно з останнім звітом головкома ЗСУ Олександра Сирського 30 серпня за добу українські війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів. За його словами, у Курській області українські війська взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські військові поповнюють обмінний фонд під час операції у Курській області.

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