В НАТО прокомментировали Курскую операцию и назвали цель Украины

В Альянсе не знали о готовящемся наступлении на Курщину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную операцию Украины на территории Курской области вполне законной и подпадающей под право самообороны.

Об этом он сказал в комментарии для немецкого еженедельника Welt am Sonntag, пишет Reuters.

"Украина имеет право защищать себя. И согласно международному праву это право не останавливается на границе", — сказал Столтенберг изданию, добавив, что НАТО не было информировано о планах Украины заранее и не играло в них роли.

Глава НАТО заявил, что Украина рискует, заходя на российскую территорию, но именно от Киева зависит, как проводить свою военную кампанию.

"Украинский президент Владимир Зеленский четко дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак из-за границы", — добавил он.

Напомним, согласно последнему отчету главкома ВСУ Александра Сырского 30 августа за сутки украинские войска по отдельным направлениям продвинулись до двух километров. По его словам, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области.

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