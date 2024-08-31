Россияне продвигаются по трем направлениям: детали от ISW

Оккупанты продвигаются вблизи Покровска, на Торецком направлении и юго-западнее Донецка.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Липцев, Плетеновки и Волчанска. 30 августа российский блогер заявил, что российские войска отразили небольшие украинские штурмовые группы, атаковавшие вблизи Огирцевого.

Российские войска также недавно продвинулись северо-западнее Сватового во время продолжения российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 30 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 30 августа, показывают, как российские войска поднимают российский флаг в центре Стельмаховки, указывая, что они захватили село.

Российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Совершали наступательные действия в районе Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки, в направлении Звановки.

30 августа российские войска продолжали наступление в районе Часов Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Совершали наступательные действия у самого Часов Яра, в районе Калиновки, Ивановского, в направлении Ступочек, районе Андреевки и Клещиевки.

Сообщается, что 30 августа российские войска продвинулись поблизости от Торецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские блогеры утверждали, что российские войска продвигались в пределах Дружбы, Северного, в пределах юго-восточного Торецка, к северо-западу от Нью-Йорка, к западу от Юровки, к востоку от Пантелеймоновки.

Российские силы также продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 29 и 30 августа, показывают, что российские силы недавно продвинулись к северу от Константиновки и к юго-западу от Победы. Министерство обороны России утверждало, что российские войска захватили Константиновку, но российские блогеры утверждали, что украинские войска все еще удерживают позиции в северо-западной Константиновке.

Напомним, из-за продвижения российских оккупантов на Покровском направлении и приближения линии столкновения в городе Покровск Донецкой области от 2 сентября не будут работать банки.

В четверг, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

По его словам, подробно была рассмотрена ситуация относительно фронта, а наибольшее внимание уделено Покровскому и Торецкому.

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