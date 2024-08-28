Фронт приближается к Покровску: в городе прекратят работу банки

Из-за продвижения российских окупантов на Покровском направлении и приближения линии столкновения в городе Покровске Донецкой области с 2 сентября не будут работать банки.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в городе со вчера введен долгий комендантский час, жителям разрешено выходить из дома и укрытия только с 11 до 15 часов.

Банковские учреждения в Покровске будут работать до конца недели, а уже с понедельника, 2 сентября, граждан будут обслуживать только банкоматы.

Вадим Филашкин отметил, что закрываться будут также другие заведения, предоставляющие услуги населению. Поэтому местные власти призывают жителей как можно быстрее эвакуироваться в безопасные места, в частности, вывезти из города детей.

До сих пор в Покровске остается проживать 38 тысяч человек, среди которых около 1900 детей. До большой войны численность населения в городе составляла более 80 тысяч человек, из которых – 13 тысяч детей.

Напомним, ситуация на Покровском направлении остается более чем сложной. Враг продолжает продвигаться на этом участке фронта, а западные СМИ пишут о возможной потере Покровска.

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