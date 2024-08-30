Силы обороны в Курской области продвинулись еще на 2 км - Сырский

Украинские военные взяли в плен много россияне на Курщине во время очередного продвижения.

Украинские военные в Курской области продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда.

Об этом стало известно из доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"На Курском направлении продолжается наступательная операция. В сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров", — заявил Сырский.

По его словам, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области. Он подчеркнул, что это важно для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска совершили контратаку в Курской области и вытеснили украинские Силы обороны из села Коренево.

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