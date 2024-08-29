ВСУ потеряли село в Курской области — BILD

Российские войска провели контратаку в Курской области и вытеснили украинские Силы обороны из села Коренево.

Об этом сообщает аналитик BILD Юлиан Репке.

"До 20 августа украинские войска захватили село Коренево в Курской области, начались бои за одноименный райцентр и железнодорожную станцию. Теперь российская армия контратаковала и выбила ВСУ из села. Линия боевого столкновения сейчас проходит примерно по его восточной окраине", — пишет BILD.

В то же время ВСУ на днях заняли село Краснооктябрьское южнее Коренево на берегу реки Сейм.

"Таким образом и без взятия Коренево они полностью закрыли восточную границу котла, в котором оказались около 3000 российских солдат. С юга и запада он заблокирован госграницей, с севера – рекой Сейм", – говорится в анализе.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) говорят, что темп атак украинской армии на российской территории несколько замедлился. В настоящее время Силы обороны стремятся удержать и укрепить отдельные районы, ранее взятые под контроль.

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