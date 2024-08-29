ЗСУ втратили село в Курській області — BILD

Російські війська контратакували в Курській області, вибивши ЗСУ з села Кореневе.
Російські війська здійснили контратаку в Курській області та витіснили українські Сили оборони з села Кореневе.
Про це повідомляє аналітик BILD Юліан Рьопке.
"До 20 серпня українські війська захопили село Кореневе в Курській області, почалися бої за однойменний райцентр і залізничну станцію. Тепер російська армія контратакувала і вибила ЗСУ з села. Лінія бойового зіткнення зараз проходить приблизно по його східній околиці", — пише BILD.
Водночас ЗСУ днями зайняли село Краснооктябрське на південь від Кореневого на березі річки Сейм.
"Таким чином і без взяття Кореневого вони повністю закрили східний кордон котла, в якому опинилися близько 3000 російських солдатів. З півдня і заходу він заблокований держкордоном, з півночі — річкою Сейм", — йдеться в аналізі.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що темп атак української армії на російській території дещо сповільнився. Зараз Сили оборони прагнуть утримати і зміцнити окремі райони, раніше взяті під контроль.
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