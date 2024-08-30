Сили оборони в Курській області просунулися ще на 2 км — Сирський

Українські військові взяли в полон багато росіян на Курщині під час чергового просування.
Українські військові у Курській області просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду.
Про це стало відомо з доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів", - заявив Сирський.
За його словами, у Курській області українські війська взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій.
Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські військові поповнюють обмінний фонд під час операції у Курській області. Він наголосив, що це важливо для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська здійснили контратаку в Курській області та витіснили українські Сили оборони з села Кореневе.
Читайте також:
- Україна може зберегти контроль над територіями у Курській області РФ — ЦРУ
- Росіяни перекидають війська до Бєлгородської області: у ЗСУ відповіли, яка причина
- На Курській АЕС запровадили додаткові режимні заходи: до чого тут ЗСУ