Сили оборони в Курській області просунулися ще на 2 км — Сирський

Українські військові взяли в полон багато росіян на Курщині під час чергового просування.

Українські військові у Курській області просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду.

Про це стало відомо з доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів", - заявив Сирський.

За його словами, у Курській області українські війська взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські військові поповнюють обмінний фонд під час операції у Курській області. Він наголосив, що це важливо для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська здійснили контратаку в Курській області та витіснили українські Сили оборони з села Кореневе.

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