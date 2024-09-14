При чьем посредничестве произошел обмен пленными: в ГУР рассказали

В военной разведке поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за посредничество в обмене пленными.

Сегодняшний обмен 103 пленных произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Мы и на этот раз благодарим Объединенные Арабские Эмираты за посредничество, помощь и содействие в проведении этого обмена. Это, конечно, важно", – рассказал он.

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В то же время, Юсов отметил, что те международные структуры, которые отвечают за контроль и соблюдение международного гуманитарного права, Женевских конвенций, фактически блокируются и не вовлечены в эти процессы из-за позиции государства-агрессора.

"Украина рада привлечению любых эффективных посредников, международных инструментов для спасения наших граждан, находящихся сейчас в российской неволе. Мы точно открыты для таких предложений", – сказал представитель ГУР.

Напомним, в субботу, 14 сентября, состоялся обмен пленными. Украина вернула домой еще 103 защитника. Среди освобожденных – более 20 офицеров.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 103 ВОИНОВ ВЕРНУЛИ ИЗ ПЛЕНА! ДОМА!

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