Север Донецкой области остался без электроэнергии — какая причина

В результате российских обстрелов север Донецкой области остался без электричества.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Сегодня утром россияне повредили инфраструктурный объект. Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты приступят к возобновлению электроснабжения", — рассказал он о последствиях обстрелов.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко считает, что в сентябре может быть установлен рекорд использования FPV-дронов, поскольку за первую неделю месяца российские войска уже применили более 6 тысяч таких дронов.

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