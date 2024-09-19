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В Сумской области раздалось 100 взрывов

В Сумской области раздалось 100 взрывов

Иллюстрация. Удар по Сумщине

Враг вовсю хочет уничтожить Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.0018 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 59 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 100 взрывов. Обстрелы подверглись Сумской, Николаевской, Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Глуховской, Эсманьской, Шалыгинской, Дружбовской, Свеской, Середино-Будской общин.

  • Середино-будская община: враг бил из минометов (17 взрывов).
  • Великописаревское общество: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов), АГС (20 взрывов), минометов (5 взрывов), сбросили ВОГ с БПЛА (3 взрыва), нанесли удары с использованием FPV дронов (8 взрывов).
  • Николаевское общество: зафиксирован обстрел с использованием БпЛА типа «Шахед» (1 взрыв).
  • Краснопольское общество: произошли сбросы взрывных устройств с использованием БПЛА (7 взрывов), артобстрел (4 взрыва).
  • Новослободская община: 7 мин сбросил враг на территорию общины и произвел обстрел с использованием FPV дронов (5 взрывов).
  • Белопольское общество: осуществлены с самолета пуски КАБ (7 взрывов) и обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
  • Шалыгинская община: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), сброс боеприпаса с использованием БПЛА (2 взрыва), с использованием FPV дронов (2 взрыва).
  • Хотинское общество: был пуск КАБ (1 взрыв).
  • Сумская община: осуществлены с самолета пуски КАБ (2 взрыва).
  • Юношеская община: враг нанес удар КАБ (1 взрыв).
  • Эсманьская община: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).
  • Светское общество: были обстрелы с использованием FPV дронов (2 взрыва).
  • Дружбовское общество: совершены обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва).
  • Глуховское общество: россияне ударили из минометов (6 взрывов), КАБ (1 взрыв) и FPV дроном (1 взрыв).

Напомним, всю ночь и утро 18 сентября Сумщину атаковали вражеские дроны. Взрывы раздавались один за другим. Под огнем город и область были и накануне. Всего за день там зафиксировали более 180 взрывов.

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