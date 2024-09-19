В Сумской области раздалось 100 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.0018 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 59 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 100 взрывов. Обстрелы подверглись Сумской, Николаевской, Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Глуховской, Эсманьской, Шалыгинской, Дружбовской, Свеской, Середино-Будской общин.

Середино-будская община: враг бил из минометов (17 взрывов).

Великописаревское общество: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов), АГС (20 взрывов), минометов (5 взрывов), сбросили ВОГ с БПЛА (3 взрыва), нанесли удары с использованием FPV дронов (8 взрывов).

Николаевское общество: зафиксирован обстрел с использованием БпЛА типа «Шахед» (1 взрыв).

Краснопольское общество: произошли сбросы взрывных устройств с использованием БПЛА (7 взрывов), артобстрел (4 взрыва).

Новослободская община: 7 мин сбросил враг на территорию общины и произвел обстрел с использованием FPV дронов (5 взрывов).

Белопольское общество: осуществлены с самолета пуски КАБ (7 взрывов) и обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Шалыгинская община: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), сброс боеприпаса с использованием БПЛА (2 взрыва), с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Хотинское общество: был пуск КАБ (1 взрыв).

Сумская община: осуществлены с самолета пуски КАБ (2 взрыва).

Юношеская община: враг нанес удар КАБ (1 взрыв).

Эсманьская община: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).

Светское общество: были обстрелы с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Дружбовское общество: совершены обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва).

Глуховское общество: россияне ударили из минометов (6 взрывов), КАБ (1 взрыв) и FPV дроном (1 взрыв).

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Напомним, всю ночь и утро 18 сентября Сумщину атаковали вражеские дроны. Взрывы раздавались один за другим. Под огнем город и область были и накануне. Всего за день там зафиксировали более 180 взрывов.

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