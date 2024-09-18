Взрывы в Сумах: в некоторых районах города пропал свет и возникли проблемы с водой

Были обесточены все объекты водоканала.

Вечером в среду, 18 сентября, в Сумах раздались взрывы. В некоторых районах города исчезло электроснабжение.

Об обстреле города сообщил исполняющий обязанности городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

По его словам, раздалось несколько взрывов, но куда именно попал враг пока неизвестно.

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Артем Кобзарь обратился к жителям города с просьбой сообщать о местах "прилетов" ГСЧС или полиции.

"Это ускорит оказание помощи спасательными службами", — подчеркнул он.

Как сообщает "Общественное", после взрывов в некоторых районах города пропал свет.

Впоследствии и. о. городского головы Сум уточнил, что из-за вражеского удара в 22:03 были обесточены все объекты водоканала.

"Совершается переход на аварийно-резервное питание... Первоочередно запускаем систему водоотвода. Через несколько часов вода будет подаваться в город с пониженным давлением", - предупредил Артем Кобзарь.

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Напомним, всю ночь и утро 18 сентября Сумщину атаковали вражеские дроны. Взрывы раздавались один за другим. Под огнем город и область были и накануне. Всего за день там зафиксировали более 180 взрывов.

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