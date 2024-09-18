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Россияне совершили авиаудар по объектам энергетики в одном из городов

Россияне совершили авиаудар по объектам энергетики в одном из городов

Россияне повредили объект энергетики. / Фото: Associated Press

Специалисты устраняют последствия удара.

Ночью против среды, 18 сентября, российские военные совершили авиационный удар по энергетическим объектам города Сумы. Оккупанты атаковали город "Шахедами".

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Вследствие враждебных атак энергосистема области работает в напряженном режиме. Потребителей просят снизить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы", — подчеркнули в ОВА.

Отмечается, что обошлось без пострадавших местных жителей. Специалисты ликвидируют последствия удара.

Напомним, накануне ночью оккупанты совершили мощную атаку на Сумы и область. В областном центре из-за ударов РФ в городе горят подстанции, возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Ударили «шахедами» ночью, утром - добивали КАБами! Сумы под массированным ударом

Ударили «шахедами» ночью, утром - добивали КАБами! Сумы под массированным ударом

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