Один з прильотів у Харкові - поблизу школи та дитсадка - Терехов

Росіяни продовжують обстілювати Харків.
Один з прильотів у Харкові - між школою та дитсадком в Індустріальному районі.
Про це інформує у повідомленні у соціальній мережі Ігор Терехов.
Інформації про постраждалих на дану хвилину немає.
Інші місця влучання ворожих КАБів уточнюються.
Нагадаємо, що раніше у Харкові рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої мешканки багатоповерхівки, куди російські війська поцілили КАБом. Поранення дістали 42 людини, ще одна, на жаль, загинула.
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