Один з прильотів у Харкові - поблизу школи та дитсадка - Терехов

Один з прильотів у Харкові - між школою та дитсадком в Індустріальному районі.

Про це інформує у повідомленні у соціальній мережі Ігор Терехов.

Інформації про постраждалих на дану хвилину немає.

Інші місця влучання ворожих КАБів уточнюються.

Нагадаємо, що раніше у Харкові рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої мешканки багатоповерхівки, куди російські війська поцілили КАБом. Поранення дістали 42 людини, ще одна, на жаль, загинула.

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