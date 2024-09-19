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Россияне снова ударили по Харькову: находитесь в укрытиях

Россияне снова ударили по Харькову: находитесь в укрытиях

Дождитесь отбоя воздушной тревоги / Фото: ТСН.ua

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 19 сентября 2024 года россияне снова нанесли удар по городу.

Об этом сообщает в сообщении в социальной сети Игорь Терехов.

На этот раз предварительно тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны.

Напомним, в Харькове спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей жительницы многоэтажки, куда российские войска попали КАБом. Ранения получили 42 человека, еще один, к сожалению, погиб.

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