Росіяни ударили по центру Харкова: бомба упала біля лікарні

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих від обстрілу.

Пізно увечері у п'ятницю, 20 вересня, російська терористична армія завдала удару КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання", - йдеться у повідомленні.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що лікарня, біля якої влучив КАБ — функціонує, на момент влучання там перебували сотні пацієнтів.

"Тут є і пологове відділення, і всі напрямки лікувальної діяльності. Стаціонарні ліжка. Напевно, тут будуть поранені, і з гострою реакцією на стрес", — сказав він.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу.

"Усі в легкому стані, серед них - 10-річна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес", - повідомив Олег Синєгубов.

Всього увечері було зафіксовано три удари по місту - два по Шевченківському району, один по Київському.

Нагадаємо, близько 17:00 у п'ятницю, 20 вересня, російська армія уже завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова.

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