Удари по Харкову: куди влучив ворог і що відомо про постраждалих

Влучання КАБів зафіксовано у Слобідському та Основʼянському районах міста.

У п'ятницю, 20 вересня, російська армія завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, влучання КАБів зафіксовано у Слобідському та Основʼянському районах міста.

Також читайте Уночі Україну атакували ворожі дрони: де лунали вибухи

Про постраждалих у Слобідському районі наразі немає інформації, в Основ’янському районі троє людей зазнали поранень. Про їхній стан поки що не повідомляють.

Нагадаємо, близько 17:00 20 вересня у місті Харкові пролунали вибухи внаслідок атаки російської терористичної армії.

Читайте також: