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Удари по Харкову: куди влучив ворог і що відомо про постраждалих

Удари по Харкову: куди влучив ворог і що відомо про постраждалих

Місто Харків російська армія атакувала КАБами

Влучання КАБів зафіксовано у Слобідському та Основʼянському районах міста.

У п'ятницю, 20 вересня, російська армія завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, влучання КАБів зафіксовано у Слобідському та Основʼянському районах міста.

Про постраждалих у Слобідському районі наразі немає інформації, в Основ’янському районі троє людей зазнали поранень. Про їхній стан поки що не повідомляють.

Нагадаємо, близько 17:00 20 вересня у місті Харкові пролунали вибухи внаслідок атаки російської терористичної армії.

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