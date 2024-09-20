Росіяни атакують Харків: гримлять вибухи

Наразі відомо про два удари КАБами по місту.

У Харкові лунають вибухи ввечері 20 вересня. Місто перебуває під російською атакою.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та місцеві телеграм-канали.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район – перебувайте в укриттях!" – написав Синєгубов у Мережі.

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Місцеві пабліки пишуть про звуки вибухів у Харкові.

Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуски КАБів тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині.

Своєю чергою мер Ігор Терехов заявив, що наразі відомо про два удари КАБами по Харкову.

Нагадаємо, в ніч проти 20 вересня РФ атакувала Україну ракетами та 70 безпілотниками "Шахед".

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