Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Фон дер Ляєн заявила, що в Литві для України розбирають цілу ТЕЦ

Фон дер Ляєн заявила, що в Литві для України розбирають цілу ТЕЦ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві / Фото: Офіс президента України

Президентка ЄК зазначила, що на підтримку енергетичної безпеки України вже було виділено щонайменше 2 млрд євро.

В Литві розбирають цілу ТЕЦ, аби перевезти її частинами до України та подальшої відбудови.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції в Києві 20 вересня.

Президентка ЄК повідомила, що наразі на підтримку енергетичної безпеки України вже було виділено щонайменше 2 млрд євро. Ці кошти надавалися у вигляді фінансової підтримки та обладнання від країн-членів Євросоюзу.

Зокрема, йдеться про 10 тис. трансформаторів та генераторів.

"Також у Литві розбирається ціла ТЕЦ, аби передати її частинами Україні. І буде ще більше допомоги. Вчора я оголосила пакет підтримки у розмірі майже 160 млн євро для ремонту та надання аварійного зимового обладнання. 100 млн з цих коштів – із доходів від заморожених російських активів", – розповіла фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президентка також повідомила, що Україна отримає від Єврокомісії позику на 35 млрд євро, і розповіла, на що підуть кошти.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Новини ТСН 12:00 20 вересня. Столицю накрив густий дим! Урсула фон дер Ляєн у Києві!

Новини ТСН 12:00 20 вересня. Столицю накрив густий дим! Урсула фон дер Ляєн у Києві!

Повʼязані теми:

Наступна публікація