Фон дер Ляєн заявила, що в Литві для України розбирають цілу ТЕЦ

Президентка ЄК зазначила, що на підтримку енергетичної безпеки України вже було виділено щонайменше 2 млрд євро.

В Литві розбирають цілу ТЕЦ, аби перевезти її частинами до України та подальшої відбудови.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції в Києві 20 вересня.

Президентка ЄК повідомила, що наразі на підтримку енергетичної безпеки України вже було виділено щонайменше 2 млрд євро. Ці кошти надавалися у вигляді фінансової підтримки та обладнання від країн-членів Євросоюзу.

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Зокрема, йдеться про 10 тис. трансформаторів та генераторів.

"Також у Литві розбирається ціла ТЕЦ, аби передати її частинами Україні. І буде ще більше допомоги. Вчора я оголосила пакет підтримки у розмірі майже 160 млн євро для ремонту та надання аварійного зимового обладнання. 100 млн з цих коштів – із доходів від заморожених російських активів", – розповіла фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президентка також повідомила, що Україна отримає від Єврокомісії позику на 35 млрд євро, і розповіла, на що підуть кошти.

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