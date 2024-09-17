Німеччина фінансово допоможе українцям пережити зиму

Німеччина надасть Україні додаткову зимову допомогу в розмірі 100 мільйонів євро у зв’язку з безперервними російськими атаками на українську інфраструктуру.

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час 5-ї конференції підтримки для Молдови в Кишиневі, написало видання Rheinische Post.

Бербок підкреслила, що в Україні існує серйозна проблема з енергетичними ресурсами через руйнування інфраструктури, що веде до нестачі електроенергії, води та тепла. Вона зазначила, що російська агресія має на меті максимально ускладнити життя українців.

Міністр також акцентувала, що підтримка України є важливою не тільки для самої України, але й для Молдови та європейської демократії в цілому. Вона зауважила, що Росія прагнула знищити Молдову, але натомість досягла зворотного ефекту: тепер Молдова, разом з Україною, є кандидатом на членство в Європейському Союзі. Зараз важливо стабілізувати ситуацію в цих країнах, адже місцеві жителі побоюються, що в разі падіння України, наступною може стати Молдова.

Бербок також планує зустрітися з президенткою Молдови Маєю Санду та відвідати центр стратегічної комунікації і боротьби з дезінформацією в Кишиневі. В рамках візиту буде підписано двосторонню угоду про співпрацю у сфері кібербезпеки.

Нагадаємо, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що українці з тривогою чекають наближення холодної пори року через можливість блекаутів. За його словами, у Києві вже навчились жити без світла, але з настанням морозів ситуація ускладниться, оскільки без електрики можуть залишитися без тепла та води сотні багатоповерхівок.

Читайте також: