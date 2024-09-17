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Удар HIMARS по полігону окупантів на Донеччині: куди прилетіло (карта)

Удар HIMARS по полігону окупантів на Донеччині: куди прилетіло (карта)

Удар HIMARS по полігону окупантів

Попередньо, на "концерт до Кобзона" відправилося пів сотні окупантів.

Сьогодні, 17 вересня, окупантам на Донеччині дуже "гаряче" через удар ЗСУ по їхньому полігону. На карті показали, куди саме прилетіло.

Про це пише "КіберБорошно".

Удар HIMARS по полігону окупантів / ©
Удар HIMARS по полігону окупантів

Нагадаємо, бійці ЗСУ з HIMARS вдарили по полігону зі скупченням особового складу армії РФ у Донецькій області. У Мережі з'явилися кадри наслідків прильоту касетних боєприпасів. РосЗМІ повідомляють про ліквідацію щонайменше 50 російських військовослужбовців.

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